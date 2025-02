Αλλαγές σκέφτονται στο All Star Game οι άνθρωποι του ΝΒΑ.

Το φετινό All Star Game ολοκληρώθηκε, με τον Στεφ Κάρι να αναδεικνέται MVP στο μίνι τουρνουά που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας με ομάδες οκτώ παικτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Front Office Sports το ΝΒΑ σκέφτεται το ενδεχόμενο να προσθέσει τουρνουάν 1on1 στο πρόγραμμα με έπαθλο ενός εκατ. δολαρίων στο επόμενο All Star Game.

Επίσης οι άνθρωποι της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη σκέφτονται εξετάζουν την πιθανότητα να γίνει ο διαγωνισμός καρφωμάτων του 2026 με μεγάλους αστέρες του ΝΒΑ, αφού φέτος συμμετείχαν οι ΜακΚλάνγκ, Τζάκσον, Μπουζέλις και Καστλ.

Τα τελευταία χρόνια οι μοναδικοί διαγωνισμοί καρφωμάτων που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι μάχες του Ζακ ΛαΒίν με τον Άαρον Γκόρντον, οι οποίος μας πρόσφεραν πολλά... 50άρια με τις πτήσεις του.

BREAKING: The NBA is discussing adding a 1-on-1 tournament for a $1 Million prize & getting major stars in the Dunk Contest at 2026 NBA All-Star weekend.



Will both of those actions improve All-Star weekend? 🤔 pic.twitter.com/259BN6uzRZ