Ο Βάσα Μίσιτς είναι πλέον παίκτης των Φοίνιξ Σανς και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας της Αριζόνα κάνοντας ειδική αναφορά στο σενάριο περί επιστροφής του στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η φετινή trade deadline στο ΝΒΑ, οι Σανς και οι Χόρνετς ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή που έστειλε τον Βάσα Μίτσιτς στο Φοίνιξ και τον Γιουσούφ Νούρκιτς στη Σάρλοτ.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως κάτοικος Φοίνιξ έκανε στον insider των Σανς, Τζεράρντ Μπουργκέ ο Βάσα Μίσιτς στις οποίες ξεκαθάρισε τις βλέψεις για το μέλλον της καριέρας του.

«Ειλικρινά, ποτέ δεν σκέφτηκα να επιστρέψω στην Ευρώπη όσο έχω συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Όσο έχω συμβόλαιο στο ΝΒΑ θα είμαι 100% αφοσιωμένος σε αυτό».

Vasilije Micic (left ankle sprain) said he's trying to play tomorrow night.



On the rumors he might return overseas: "Honestly, I never considered going back to Europe as long as I have a contract in NBA....As long as I have an NBA contract, I'll be 100% dedicated to this"