Ο Μπεν Σίμονς βρίσκεται πολύ κοντά στους Λος Άντζελες Κλίπερς, σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα.

Ο Μπεν Σίμονς λίγες ώρες μετά την αποδέσμευση του από τους Μπρούκλιν Νετς, φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να γίνει παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αμερικανού ρεπόρτερ, Κρις Χέινς, ο 28χρονος γκαρντ/φόργουορντ βρίσκεται πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο δυναμικό των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους οποίους θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, αξίας σίγουρα μικρότερης αυτής των 40 εκατομμυρίων, το οποίο μέχρι πρότινος απολάμβανε ο Αυστραλός «άσος».

Ο Σίμονς αγωνίστηκε φέτος με τους Νετς σε 33 αγώνες και είχε κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 6,9 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ.

Three-time All-Star Ben Simmons will sign with the Los Angeles Clippers, league sources tell me. pic.twitter.com/iNrQ5504NM