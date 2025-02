Οι Σανς υπέταξαν τους Τζαζ με 135-127 στην παράταση ενώ είχαν φτάσει μία ανάσα από την ήττα ενώ ο τρομερός Μπούκερ πλησίασε πολύ κοντά στο να βάλει 50 πόντους.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της βραδιάς, οι Φοίνιξ Σανς υποδέχτηκαν τους Γιούτα Τζαζ και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 135 -127, έχοντας μείνει «ζωντανοί» δια χειρός Άλεν στην κανονική διάρκεια.

GRAYSON ALLEN SENDS IT TO OVERTIME AT THE BUZZER ‼️🚨 pic.twitter.com/z9IvsrGEO6 — NBA (@NBA) February 8, 2025

Ενώ απέμεναν 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της τέταρτης περιόδου, ο Κόλιερ με fade away είχε κάνει το 120-116, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο «ανάσα» 4 πόντων στους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν τα παράτησαν και ο Άλεν με τρίποντο στα 2" έκανε το 120-119. Αμέσως μετά οι Τζαζ κάλεσαν time out και ο Λάουρι Μάρκανεν με βολές φάνηκε να δίνει τη νίκη στην ομάδα του, κάνοντας το 122-119 στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ένα ακόμη time out κράτησε όσους παρακολουθούσαν το ματς σε αγωνία, με τον Άλεν ωστόσο να βρίσκεται για μία ακόμη φορά σαν από μηχανής Θεός και με νέο εύστοχο τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση με το σκορ στο 122-122.

Εκεί οι γηπεδούχοι είχαν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού και έφτασαν τελικά στη νίκη με 135-127.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των Σανς αναδείχθηκε ο Ντέβιν Μπούκερ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 47 πόντους και 11 ασίστ. Αμέσως επόμενος στη λίστα ήταν ο clutch Γκρέισον Άλεν που είχε 21 πόντους, 16 μέτρησε ο Τάιους Τζόουνς ενώ από 12 είχε ο Μπολ Μπολ με τον Νικ Ρίτσαρντς (14 ριμπάουντ) και ο Ρόις Ο' Νιλ.

Από τους Τζαζ ξεχώρισε ο Τζον Κόλινς με 21 πόντους, στους 20 ακολούθησε ο Λάουρι Μάρκανεν, 19 με 22 ριμπάουντ είχε ο Γουόκερ Κέσλερ, 18 μέτρησε ο Κεγιόντε Τζορτζ, 15 ο Αϊζάια Κολιέρ (13 ασίστ) και 11 ο Κάιλ Φιλιπόουσκι.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-30, 55-55, 95-90, 122-122, 135-127