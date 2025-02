Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε πράματα και θάματα κόντρα στους Γουόριορς.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Γουόριορς, με τον ΛεΜπρόν να είναι εκπληκτικός με 42 πόντους, 17 ριμπάουντ και 8 ασίστ οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Ο Βασιλιάς είχε κέφια και το έδειξε μέσα στο ματς. Κατάφερε να ευστοχήσει σε τρία σερί τρίποντα και να βάλει το κερασάκι σουτάροντας από το logo του γηπέδου. Ασταμάτητος ο ηγέτης των Λέικερς και περιμένει τον Ντόντσιτς για να συνυπάρξουν στο παρκέ.

Απολαύστε τον

LEBRON JAMES ON FIRE 🔥🔥🔥



Three straight triples and one from the logo!!! Bron wants to end the Warriors early! pic.twitter.com/17ZBC93uMR