Νέα ανταλλαγή στο NBA, με τους Ατλάντα Χοκς να παραχωρούν στους Λος Άντζελες Κλίπερς τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και να παίρνουν τον Τέρανς Μαν αλλά και τον Μπόουνς Χάιλαντ.

Στις 22:00 ώρα Ελλάδος η περίοδος των ανταλλαγών στο NBA ολοκληρώνεται και στο πλαίσιο αυτό δεν είναι λίγες οι κινήσεις που γίνονται μεταξύ των ομάδων.

Πιο πρόσφατη εξ αυτών αφορά τους Ατλάντα Χοκς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, με τους πρώτους να παραχωρούν στους δεύτερους τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και την ίδια στιγμή να κάνουν το αντίστροφο δρομολόγιο οι Τέρανς Μαν και Μπόουνς Χάιλαντ στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 32χρονος Σέρβος σουτέρ ταλαιπωρείται από τραυματισμούς την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί σε 24 ματς και να μετρήσει κατά μέσο όρο 10 πόντους με 30% στο τρίποντο, 2.8 ριμπάουντ, και 2 ασίστ σε 24.9 λεπτά.

Φυσικά, καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Μπογκντάνοβιτς αριθμεί 14.4 πόντους με 38% στο τρίποντο, 3.4 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε συνολικά 473, δείχνοντας πως όταν είναι υγιής αποτελεί μια σημαντική μονάδα.

The Los Angeles Clippers are trading Terance Mann and Bones Hyland to the Atlanta Hawks for Bogdan Bogdanovic and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/jffPjDYiVm