O Έντουαρντς... απογειώθηκε κόντρα στους Σανς και το πανηγύρισε με την ψυχή του σε μια από τις κορυφαίες φάσεις της βραδιάς στο ΝΒΑ.

Οι λύκοι είναι ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα και παλεύουν να μπουν στην πρώτη εξάδα για να εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση στα play off. Η Μινεσότα έφυγε με ένα σημαντικό διπλό από το Φοίνιξ και στο ματς ο ηγέτης, Άντονι Έντουαρντς έβγαλε ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις.

Σε μια από αυτές ακολούθησε τη φάση, πήρε τη πάσα και κάρφωσε με το ένα χέρι. Στη συνέχεια ο πανηγυρισμός του ήταν όλα τα λεφτά και έδειξε να το διασκεδάζει.

Απολαύστε την πτήση του Έντουαρντς

ANT WAS HYPED AFTER THIS MONSTER DUNK 🔥🔥 pic.twitter.com/BG0cAKsuwN