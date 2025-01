Οι φίλαθλοι των Λος Άντζελες Κλίπερς βρήκαν έναν τρόπο να τραβήξουν την προσοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο την ώρα που εκείνος εκτελούσε βολές.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς υποδέχτηκαν στο νέο τους γήπεδο τους Μιλγουόκι Μπακς και ύστερα από μία... τιτανομαχία ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Τζέιμς Χάρντεν κατάφερα να υπερασπιστούν την έδρα τους φτάνοντας στη νίκη με 127-117.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέρα από τη μεγάλη εμφάνιση την οποία πραγματοποίησε, είδε τους φιλάθλους των γηπεδούχων να τον τρολάρουν. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο ίδιος πήγε να εκτελέσει βολές, μία σειρά από όσους βρίσκονταν πίσω από τη μπασκέτα είχε μαζί της ταμπέλες με νούμερα, οπότε για κάθε δευτερόλεπτο που χρειαζόταν ο Greek Freak ώστε να εκτελέσει, εκείνοι σήκωναν μία μία τις ταμπέλες μετρώντας δυνατά.

Clippers fans are literally putting up a sign for every second that Giannis Antetokounmpo takes to shoot free throws 😂



