Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και τους Μιλγουόκι Μπακς που ήταν προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/01), δε θα πραγματοποιηθεί λόγω σφοδρής χιονοθύελλας στη Νέα Ορλεάνη.

Το πρόγραμμα του NBA τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/01) περιελάμβανε μεταξύ άλλων την αναμέτρηση μεταξύ των Νιου Ορλίνς Πέλικανς και των Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο το παιχνίδι δεν πρόκειται να διεξαχθεί.

Όπως ενημέρωσε το NBA με σχετική επίσημη ανακοίνωση, η κακοκαιρία έχει πλήξει τους δρόμους της Νέας Ορλεάνης με σφοδρή χιονοθύελλα να επικρατεί στην περιοχή και να θέτει σε ακαταλληλότητα τις συνθήκες διεξαγωγής του παιχνιδιού.

Οι άνθρωποι του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου αναμένεται να επανέλθουν με νέα ενημέρωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα των «ελαφιών» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους «πελεκάνους».

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/jejZHuZxqM