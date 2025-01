Για ακόμα μία φορά ο Τομ Τίμποντο είχε παράπονα από τους διαιτητές, σχετικά με τα σφυρίγματα που δεν παίρνει ο Τζέιλεν Μπράνσον.

Ο Τομ Τίμποντο εκφράζει συχνά πυκνά τα παράπονα που έχει από τους διαιτητές. Μία ακόμα αφορμή για να το κάνει, ήταν μετά τη νίκη των Νικς απέναντι στους Νετς. Ο Τίμποντο δε δέχεται τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές του NBA τον σταρ των Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον.

«Στέλνω βίντεο, κάνω τα πάντα. Αυτό που γίνεται με τον Μπράνσον είναι γελοίο. Πραγματικά είναι. Θα το αφήσω εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο λόγος της σημερινής του... έκρηξης ήταν για ένα φάουλ που δε δόθηκε στον παίκτη του, σε μία από τις τελευταίες κατοχές της αναμέτρησης, όταν ο γκαρντ των Νικς προσπάθησε να φτάσει ως το καλάθι.

