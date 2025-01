Το ενδιαφέρον ομάδων του NBA για τον Τζίμι Μπάτλερ είναι τεράστιο, με τους Τορόντο Ράπτορς να μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι.

Το σίριαλ με τον Τζίμι Μπάτλερ συνεχίζεται, όσο δεν ολοκληρώνεται το trade το οποίο έχει ζητήσει ανοιχτά από τους Χιτ.

Ο σταρ της ομάδας του Μαϊάμι έχει εδώ και καιρό αιτηθεί να φύγει, παρά την αντίρρηση που φέρνει ο Πατ Ράιλι. Μάλιστα πολλές είναι οι ομάδες που θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, με τους Τορόντο Ράπτορς να φαίνεται πως αποτελούν μία εξ αυτών.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, οι Ράπτορς έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν ένα τέτοιο trade, με τη συμμετοχή και τρίτης ομάδας. Έχοντας τρία συμβόλαια που αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια και ολοκληρώνονται. Αυτά των Μπρους Μπράουν, Κρις Μπουσέρ και Ντέβιον Μίτσελ. Κάτι που θα αποσυμφορήσει τα οικονομικά τους και θα μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να προσφέρουν στον Μπάτλερ αυτά που θα ήθελε.

The Raptors are open to helping facilitate a potential Jimmy Butler trade, per @SmithRaps (https://t.co/Qch15zN49n).



Toronto has $40+ million in expiring contracts — Bruce Brown, Chris Boucher, Davion Mitchell — that would be appealing to the Heat or other teams involved. pic.twitter.com/SYCLM5Ho1t