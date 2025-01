Νικς - Πίστονς: Ο Μπίσλεϊ πέτυχε τρίποντο-μαχαιριά και έστειλε φιλάκια στην εξέδρα (vid)

Ο Μπίσλεϊ τελείωσε τις ελπίδες των Νικς και το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Οι Πίστονς πήραν άλλη μια μεγάλη νίκη φέτος, αφού έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Νικς. Ο Μπίσλεϊ πέτυχε το σημαντικότερο καλάθι του, αφού με τρίποντη-βόμβα του... καθάρισε τη νίκη της ομάδας.

Μάλιστα στη συνέχεια το πανηγύρισε με την ψυχή του με ιδιαίτερο τρόπο και καθώς κατευθυνόταν προς τον πάγκο, έστειλε και φιλάκια στον κόσμο της Νέας Υόρκης. Ήθελε να πικάρει τους φίλους της αντίπαλης ομάδας και να παίξει με το... μυαλό τους.

Δείτε τι έγινε στη Νέα Υόρκη

The three that sealed the game 🔥 pic.twitter.com/9Qa98rgv6i