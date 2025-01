Ο αγώνας των Λέικερς με τους Σπερς και των Κλίπερς με τους Χόρνετς που θα γίνονταν στην Καλιφόρνια αναβλήθηκαν λόγων των φονικών πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή.

Η Καλιφόρνια και πιο συγκεκριμένα το Λος Άντζελες τις τελευταίες ημέρες δοκιμάζεται από φονικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν προκαλέσει ζημιές και προβλήματα στην περιοχή της δυτικής ακτής.

Όπως ακριβώς είχε συμβεί και πριν από λίγες ημέρες με τον αγώνα των Λέικερς με τους Χόρνετς, έτσι και τώρα, η κατάσταση που επικρατεί στο Λος Άντζελες οδήγησαν στην αναβολή δύο ακόμα αγώνων του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις των Κλίπερς και των Λέικερς με τους Χόρνετς και τους Σπερς αντίστοιχα που ήταν προγραμματισμένοι για τα ξημερώματα της Κυριακής (12/1) αναβλήθηκαν.

Ανάμεσα στα σπίτια που έχουν καεί είναι και εκείνο του Τζέι Τζέι Ρέντικ, προπονητής των Λέικερς.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/5cIz1BUFt7