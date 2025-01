Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Λέικερς και τους Χόρνετς τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/1) αναβλήθηκε εξαιτίας των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωση του NBA, το παιχνίδι ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σάρλοτ Χόρνετς που ήταν προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/1) αναβλήθηκε.

Ο λόγος που το NBA πήρε αυτή την απόφαση είναι το γεγονός ότι η Καλιφόρνια και συγκεκριμένα το Λος Άντζελες δοκιμάζεται αυτή την περίοδο από πυρκαγιές που καίνε ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, ο αγώνας θα προγραμματιστεί για άλλη ημέρα ενώ όσοι πήραν εισιτήρια θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν στη νέα ημερομηνία.

