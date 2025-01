Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από ρεπόρτερ του NBA, οι Μιλγουόκι Μπακς βγάζουν από την αρχική τους πεντάδα τον Κρις Μίντλετον ο όποιος θα ξεκινά από τον πάγκο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση και ψάχνουν την κατάλληλη συνταγή προκειμένου να αποκτήσουν ξανά αγωνιστική σταθερότητα όντας μέχρι στιγμής στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA με ρεκόρ 18-16.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να βγάλουν από την αρχική πεντάδα τον Κρις Μίντλετον και να τον ξεκινούν ερχόμενος από τον πάγκο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο δημοσιογράφος του NBA, Κρις Χέινς, σκοπός των «ελαφιών» είναι να αποκτήσουν διάρκεια στο παιχνίδι τους, γεγονός που δεν βοηθούσε τόσο όπως αποδείχθηκε η ταυτόχρονη παρουσία των Αντετοκούνμπο, Λίλαρντ και Μίντλετον στο παρκέ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ μετρά κατά μέσο όρο 12.7 πόντους, με 44.7% στα σουτ εντός πεδιάς, 40.4% στο τρίποντο, 85.2% στις βολές, 4.4 ριμπάουντ και 5 ασίστ στα μόλις 12 παιχνίδια όπου έχει αγωνιστεί.

Sources: Milwaukee Bucks star Khris Middleton is returning for tonight’s game against San Antonio Spurs and will come off the bench as the team tries to find continuity in starting lineup. #haynesbriefs pic.twitter.com/CgKOD5Oo4e