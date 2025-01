Ο Νίκολα Γιόκιτς ανάγκασε διαιτητή να του πει... συγγνώμη επειδή δεν του είχε δώσει σωστά την μπάλα όταν είχε στηθεί για ελεύθερες βολές.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Νάγκετς και των Σπερς τα ξημερώματα της Κυριακής (5/1) όπου ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 44 πόντους, είχε ένα... ευτράπελο σκηνικό με τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, Μαρκ Λίντσεϊ.

Συγκεκριμένα δεν του έδωσε την μπάλα όπως θα ήθελε και με τον σωστό τρόπο με αποτέλεσμα να...νευριάσει και να ζητήσει από τον διαιτητή να του τη δώσει ξανά. Μάλιστα ήταν εμφανής ο εκνευρισμός του, με τον Λίντσεϊ, μάλιστα, να του ζητάει και συγγνώμη.

Δείτε το χαρακτηριστικό σκηνικό από αυτό το ματς.

Jokic really is becoming a superstar in all of the ways this year 😂 pic.twitter.com/gZQO9aTqMF