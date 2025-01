Φαίνεται πως ο Λέοναρντ θα επιστρέψει στη δράση στο ματς των Κλίπερς με τους Χοκς τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα τελευταία χρόνια πιο πολύ είναι εκτός παρκέ παρά αγωνίζεται λόγω των τραυματισμών ο Καουάι Λέοναρντ. Οι Κλίπερς τον έχουν στερηθεί για πολλά ματς και φέτος αφού δεν έχει παίξει από την αρχή της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο Klaw θα επιστρέψει στη δράση στο ματς με τους Χοκς, τα ξημερώματα της Κυριακής στις 05:30. Ξεπέρεσε το θέμα στο δεξί γόνατο και φαίνεται πως θα είναι διαθέσιμος.

Πάντως η ομάδα του Λος Άντζελες το παλεύει κάνοντας μια τίμια προσπάθεια με 19 νίκες και 15 ήττες. Βρίσκονται στην 7η θέση της Δύσης, με τους Χάρντεν, Ζούμπατς και Πάουελ.

BREAKING: Kawhi Leonard is expected to return tomorrow, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/Anw4ql9ZfJ