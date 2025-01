Το Κλίβελαντ δεν έχει χάσει ακόμα από ομάδα της Δύσης φέτος.

Μέχρι στιγμής οι Καβς είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ, κάτι που δείχνει το ρεκόρ τους. Το Κλίβελαντ είναι στην πρώτη θέση της Ανατολής και μετρά μέχρι τώρα 29 νίκες και 4 ήττες. Εντυπωσιακά πράγματα από την παρέα του Μίτσελ.

Ακόμα ένα ξεχωριστό στοιχείο είναι πως οι ιππότες παραμένουν αήττητοι κόντρα στις ομάδες της Δύσης. Έχουν παίξει 9 ματς με ομάδες της δυτικής περιφέρειας και πανηγύρισαν 9 νίκες.

Βρίσκονται στο 20-4 απέναντι σε ομάδες της Ανατολής. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί κάποια ομάδα από τη Δύση για να νικήσει τους Καβς που τρελαίνουν κόσμο φέτος στο ΝΒΑ.

Επόμενα δύο ματς με ομάδες της Δύσης είναι με Μάβερικς εκτός έδρας και Θάντερ εντός έδρας. Απαιτητικές αποστολές σίγουρα.

