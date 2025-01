Ο Τζέιντεν Άιβι των Ντιτρόιτ Πίστονς υπέστη τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/1) έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι ο οποίος θα τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ο Τζέιντεν Άιβι αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το χθεσινοβραδινό (2/1) παιχνίδι των Πίστονς κόντρα στους Μάτζικ καθώς τραυματίστηκε με ανατριχιαστικό τρόπο στο αριστερό του πόδι.

Η επίσημη διάγνωση που ακολούθησε λίγες ώρες μετά το περιστατικό ανέφερε πως ο άτυχος ταλαντούχος γκαρντ υπέστη βαρύ κάταγμα στην περόνη του αριστερού του ποδιού.

Detroit Pistons guard Jaden Ivey has sustained a broken fibula in his left leg, sources tell ESPN. Ivey has had a career season for the resurgent Pistons in his third year, averaging 17.6 points, 4.1 rebounds and 4 assists. He exited Wednesday’s game on a stretcher. pic.twitter.com/0L18GXH0lW