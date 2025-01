Ο Τζέιντεν Άιβι αποχώρησε από το παιχνίδι με αντίπαλο τους Ορλάντο Μάτζικ με φορείο έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να πάρουν μία εύκολη νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ καθώς επικράτησαν με 105-96. Οι νικητές ωστόσο στην αρχή της τελευταίας περιόδου είδαν τον Τζέιντεν Άιβι να αποχωρεί από το παρκέ με φορείο.

Ο 22χρονος γκαρντ αναγκάστηκε να φύγει από το παιχνίδι καθώς τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο ενώ προσπαθούσε να πάρει τη μπάλα. Το ίδιο προσπάθησε και ο γκαρντ των Μάτζικ, Κόουλ Άντονι, ο οποίος άθελά του πλάκωσε το πόδι με αποτέλεσμα να γυρίσει ο αριστερός αστράγαλος του παίκτη των γηπεδούχων.

Μέχρι και εκείνο το σημείο πραγματοποιούσε ένα καλό παιχνίδι έχοντας μάλιστα ρεκόρ πόντων με 22 πόντους. Μέσα στη σεζόν μετράει κατά μέσο όρο από 17,6 πόντους με 4,1 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29,9 λεπτά.

Awful scene in Detroit. Jaden Ivy taken off court on a stretcher. Ankle got caught underneath Magic’s Anthony. Damn it.🙏🏻 pic.twitter.com/aAeWwSnZ1C