Ένα ακόμα ρεκόρ πέτυχε ο Στεφ Κάρι, ανήμερα των Χριστουγέννων παρά την ήττα των Γουόριορς απέναντι στους Λέικερς.

Το πολύ μεγάλο ματς των Χριστουγέννων, μεταξύ των Γουόριορς και των Λέικερς, δε θα μπορούσε να μην έχει τη σφραγίδα του Στεφ Κάρι. Οι «πολεμιστές» μπορεί να ηττήθηκαν από τους Λέικερς, αλλά ο Κάρι πρόλαβε να πετύχει κάτι μοναδικό.

Συγκεκριμένα να σκοράρει 17 από τους 38 πόντους του στην τελευταία περίοδο, όπου μεταξύ άλλων σκόραρε και δύο μεγάλα σουτ, προσπαθώντας να στείλει το ματς την παράταση.

Last night, Steph Curry dropped 17 points in the 4th, the most ever scored in a 4th quarter on Christmas Day, including 2 clutch shots to keep it close vs. the Lakers…



The Warriors have now lost 11 of their last 14 games 😬



What is happening? pic.twitter.com/mzWsLnoE2M