Ανακούφιση στους Λέικερς για την κατάσταση του Ντέιβις.

Είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς, άρα όποτε χτυπάει οι Λέικερς κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Ουόριορς, γυρνόντας μόνος του τον αστράγαλο στη νίκη των λιμνάνθρωπων. Έμεινε στο παρκέ για 7 λεπτά και αποχώρησε λόγω του τραυματισμού.

Ωστόσο σε δηλώσεις που έκανε στον Ντέιβ Μακμέναμιν, τόνισε πως θα είναι έτοιμος για να παίξει κόντρα στο Σακραμέντο. Άρα η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία. Ανακούφιση στο στρατόπεδο των Λέικερς.

Anthony Davis to ESPN: “I’ll be OK. I am playing against SAC on Saturday”