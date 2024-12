Μία από τις πιο τρελές τεχνικές ποινές στην ιστορία του αθλήματος, δόθηκε στο ματς των Πέλικανς με τους Νικς!

Οι Νικς πέρασαν από την έδρα των Πέλικανς, αφού ο Τζέιλεν Μπράνσον βρέθηκε σε τρομερή βραδιά και σκόραρε 39 πόντους. Ωστόσο ο σταρ των Νεοϋορκέζων υπήρξε πρωταγωνιστής σε ένα περιστατικό το οποίο δε βλέπουμε συχνά στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα λίγο πριν επαναφέρει μία μπάλα από τη βασική γραμμή, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για να δοθεί τεχνική ποινή. Το ζήτημα όμως έχει να κάνει στον δέκτη αυτής της τεχνικής ποινής.

Ένας άνθρωπος από το σταφ των Πέλικανς που σκούπιζε το παρκέ δέχτηκε το «Τ». Ακούγεται απίθανο αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Ο τύπος αυτός μπήκε για να σκουπίσει το παρκέ την ώρα που ο Μπράνσον περίμενε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του διαιτητή για να συνεχίσει το παιχνίδι.

Και για αυτόν τον λόγο πήρε την τεχνική ποινή, αφού... καθυστέρησε τον αγώνα. Συμβαίνουν και αυτά τα παράξενα καμία φορά στο NBA.

The Pelicans' towel guy just got a technical 🤣



You can't script this.pic.twitter.com/x2raS6BR6t