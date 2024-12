H συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς των Μπακς με τους Γουίζαρντς τα ξημερώματα της Κυριακής (22/12, 3:00) είναι αμφίβολη λόγω προβλήματος στη μέση.

Οι Μπακς υποδέχονται τους Γουίζαρντς στο Fiserv Forum τα ξημερώματα της Κυριακής (22/12, 3:00) και η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολη.

Ο Greek Freak ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγώνα.

Τα «Ελάφια» έχουν ρεκόρ 14-12 και συνεχίζουν από την πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή ενώ σε ό,τι αφορά τον Αντετοκούνμπο, μετράει 32.7 πόντους με 61.3% εντός πεδιάς, 11.6 ριμπάουντ και 6 ασίστ μ.ό.

Εξάλλου, ο Ντοκ Ρίβερς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντέμιαν Λίλαρντ για το ματς με τη Γουάσινγκτον ενώ πιθανή είναι η συμμετοχή του Κρις Μίντλετον.

Here is the Bucks’ Injury Report for tonight vs. the Wizards:



Out:

Damian Lillard (Right Calf Strain)

AJ Johnson, Chris Livingston, Tyler Smith (G League)



Questionable:

Giannis Antetokounmpo (Back Spasms)



Probable:

Khris Middleton (Bilateral Ankle Surgery)