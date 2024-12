O Ντέμιαν Λίλαρντ κατέκτησε το NBA Cup με τους Μιλγουόκι Μπακς και ακολούθως έγινε ο τέταρτος εν ενεργεία NBAer που υπέγραψε ισόβιο συμβόλαιο με εταιρεία αθλητικών ειδών.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ υπέγραψε συμβόλαιο... ζωής με την Adidas. Έτσι έγινε μόλις ο τέταρτος εν ενεργεία NBAer που δεσμεύεται με ισόβιο συμβόλαιο με εταιρεία αθλητικών ειδών μετά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ (Nike) και Στεφ Κάρι (Under Armour/Curry Brand).

Φέτος ο Λίλαρντ μετράει 25.7 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ σε 22 συμμετοχές με τα «Ελάφια» και πλέον θα δει τα έσοδά του από συμβόλαια και διαφημίσεις να ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δολάρια μετά τη συμφωνία με τον γερμανικό «κολοσσό».

