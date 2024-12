Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να παράγει εντυπωσιακά νούμερα, γράφοντας το 80ό του triple double και συνεχίζει να... κρυφοκοιτάζει την πρώτη θέση της λίστας, όπου κάθεται ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 200.

«Yπάρχουν μόνο λίγοι παίκτες στην ιστορία αυτού του παιχνιδιού που είναι ικανοί για τέτοια πράγματα». Αυτά ήταν τα λόγια του Κλέι Τόμπσον για τον Λούκα Ντόντσιτς, λίγη ώρα μετά την απίθανη εμφάνισή του και το triple double με το οποίο έδωσε τη νίκη στους Μάβερικς απέναντι στους Γουόριορς.

Ο Σλοβένος πραγματοποίησε μία ακόμα παράσταση, με 45 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Ή μάλλον προσπαθώντας να ξαναγράψει μία νέα ιστορία από την αρχή. Μπορεί η φετινή σεζόν των Μάβερικς να έχει αρκετά πάνω και κάτω και σε πολλά εξ αυτών να φέρει ευθύνη, αφού η άμυνα δεν είναι ποτέ η πρώτη του προτεραιότητα, όμως όταν υπάρχουν βραδιές σαν και αυτές, οφείλεις να υποκλιθείς στο μεγαλείο του.

Στο μεγαλείο ενός σούπερ σταρ που χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο το ταλέντο του για να συναρπάζει άπαντες. Φυσικά, από ένα σημείο και έπειτα οι ατομικοί τίτλοι μένουν πίσω, στο… κυνήγι του δαχτυλιδιού. Ωστόσο για τον Λούκα Ντόντσιτς θα είναι πάντοτε στόχοι, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάρει το MVP της σεζόν. Μαζί με αυτό, ο 25χρονος ψάχνει τρόπο να πάρει μία πρωτιά που έμοιαζε δύσκολο να πατηθεί πριν μερικά χρόνια. Αυτήν των triple double, όπου στην κορυφή συναντάμε τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Από τα χρόνια του στους Θάντερ, ο Γουέστμπρουκ έγινε ο πρώτος που έγραψε 200 παιχνίδια με διπλές φιγούρες σε τρεις στατιστικές κατηγορίες, αλλά βλέπει δύο να απειλούν αυτήν του την επίδοση.

Φυσικά δεν είναι μόνο ο Σλοβένος σε αυτήν τη λίστα. Αφού πέραν από τα 200 του Γουέστμπρουκ υπάρχουν και 139 του Νίκολα Γιόκιτς. Ενός παίκτη που επίσης τρέχει ασταμάτητα προς τις πρώτες θέσεις, όντας μόνος του στην τρίτη πάνω από τον Μάτζικ Τζόνσον.

48 MADE THREES 🎯



The Mavericks and Warriors combined for the most 3PM in a single game in NBA history!



Mavs get the big win in The Bay 🔥 pic.twitter.com/khzBnblXSB