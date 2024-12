Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του NBA δεν είχαν μπει 48 τρίποντα σε ένα παιχνίδι, μέχρι να συναντηθούν οι Μάβερικς με τους Γουόριορς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έγραψε άλλο ένα triple double στο δικό του βιογραφικό, αλλά η μεγάλη νίκη των Μάβερικς επί των Γουόριορς σημαδεύτηκε και από ένα ακόμα ιστορικό επίτευγμα. Οι δύο ομάδες ευστόχησαν μαζί σε 48 τρίποντα, τα περισσότερα στην ιστορία του ΝΒΑ όσον αφορά ένα παιχνίδι.

48 MADE THREES 🎯



The Mavericks and Warriors combined for the most 3PM in a single game in NBA history!



Mavs get the big win in The Bay 🔥 pic.twitter.com/khzBnblXSB