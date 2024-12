Η εξήγηση του διαιτητή Κένεντι για το φάουλ που καταλόγισε στο Ρόκετς-Γουόριορς και έκανε έξαλλο τον Κερ

Ένα σφύριγμα του Μπίλι Κένεντι στον προημιτελικό του NBA Cup Ρόκετς-Γουόριορς έκανε έξαλλο τον Στιβ Κερ με τον ίδιο τον διαιτητή να δίνει τη δική του εξήγηση.

Οι Χιούστον Ρόκετς πήραν το εισιτήριο για το Final Four του NBA Cup κερδίζοντας τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 91-90. Ένα αποτέλεσμα το οποίο διαμορφώθηκε από 2/2 βολές του Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος είχε κερδίσει ένα αμφιλεγόμενο φάουλ βάσει των όσων ανέφερε ο Στιβ Κερ μετά το τέλος.

Ο τεχνικός των Γουόριορς ήταν έξαλλος με αυτό το σφύριγμα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «ούτε διαιτητής του δημοτικού δεν θα έπαιρνε τέτοιο σφύριγμα». Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της «Houston Chronicle», Τζόναθαν Φέιγκεν, ο διαιτητής Μπίλι Κένεντι έδωσε τη δική του εξήγηση για τον καταλογισμό του φάουλ.

«Ο αμυντικός (σ.σ. Κούμινγκα) έρχεται σε επαφή με τον λαιμό και τον ώμο, κάτι που δικαιολογεί το φάουλ» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του ενός εκ των τριών διαιτητών της αναμέτρησης και εκείνος που πήρε το σφύριγμα πάνω του.

