Ο clutch Τρέι Γιανγκ πέτυχε μια μοναδική επίδοση στη νίκη των Χοκς με τους Λέικερς στην παράταση.

Οι Χοκς πήραν τη ματσάρα με τους Λέικερς στην παράταση, χάρη στο τρίποντο του Γιανγκ, επτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος του έξτρα πεντάλεπτου.

Ο Τρέι Γιανγκ πέτυχε μια ιστορική επίδοση κόντρα στους λιμνάνθρωπους, αφού είχε 31 πόντους και 20 ασίστ. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ατλάντα με 30+ πόντους και 20+ ασίστ σε ένα ματς.

Τα έκανε όλα και τους... καθάρισε χάρη στο τεράστιο σουτ του. Κερασάκι στην τούρτα για τον γκαρντ και ηγέτη των γερακιών.

