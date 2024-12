Ο Τρέι Γιανγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Ατλάντα Χοκς επί των Λέικερς ευστοχώντας και στο πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς.

Ο φυσικός ηγέτης των Ατλάντα Χοκς έμελλε να καθορίσει και τη μοίρα του συγκλονιστικού αγώνα κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Όχι μόνο τελείωσε το ματς με 31 πόντους και 20 ασίστ, αλλά ευστόχησε και στο τρίποντο με το οποίο η ομάδα του έφτασε στην τελική επικράτηση με 134-132 στην παράταση.

Με 7.4'' να απομένουν για το τέλος, ο Τρέι Γιανγκ πήρε την ευθύνη και έστειλε την μπάλα... συστημένη στο καλάθι των Λέικερς!

Δείτε την τριποντάρα νίκης του παίκτη των Χοκς

ICE TRAE YOUNG IS HIS NAME pic.twitter.com/E97YQ8QcEo