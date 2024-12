Ο Γιόκιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Σέρβος σέντερ ήταν απολαυστικός στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Καβς ωστόσο αυτό δεν συνδυάστηκε με νίκη. Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε triple double με 27 πόντους, 20 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Πλέον το κάνει να φαίνεται τόσο απλό που τα triple double του δεν αποτελούν είδηση γιατί τα κάνει συνέχεια. Ο Joker έφτασε τα 139 triple double στην καριέρα του και ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον.

Ανήκει στην κορυφαία τριάδα όλων των εποχών του ΝΒΑ σε αυτή την κατηγορία και κοιτά τους Ρόμπερτσον και Γουέστμπρουκ. Ο πρώτος είχε 181 και ο συμπαίκτης του, Γιόκιτς, Russ έχει ξεφύγει με 200, αλλά ο Γιόκιτς έρχεται με φόρα.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6