Ο Γιάννης με τη μαγική εμφάνιση κόντρα στους Γουίζαρντς κοιτάει στα... μάτια τους Μάτζικ, Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν.

Οι Μπακς επικράτησαν με 124-114 των Γουίζαρντς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του. Ήταν ασταμάτητος και είχε για πρώτη φορά πέτυχε triple double με 42άρα.

Συγκεκριμένα ο Greek Freak είχε 42άρα με triple double. Συγκεκριμένα μέτρησε 42 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 1 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής, με 15/24 δίποντα και 9/14 βολές.

Όμως δεν ήταν μόνο η triple double 42άρα. Ο Έλληνας σταρ πλέον μπορεί να κοιτάει στα... μάτια τους Τζόρνταν, Μάτζικ και Τσάμπερλεϊν μόνο με τη συγκεκριμένη εμφάνιση από στατιστικής άποψης.

Με αυτό λοιπόν το 42άρι παρέα με triple double ισοφάρισε τον Τσάμπερλεϊν για τα ματς με triple double 30άρες. Ισοφάρισε και τον Τζόρνταν για τα ματς με triple double 35άρες. Kαι τέλος έπιασε τον Μάτζικ στις triple double 40άρες.

Απίθανος, μοναδικός, ασυναγώνιστος ο Γιάννης!

