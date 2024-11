Δίχως καμία υπερβολή, τρόμο έχει προκαλέσει στην κοινότητα των αθλητών του NBA και όχι μόνο, μια μεγάλη σπείρα ληστών που απασχολεί το FBI και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Τους τελευταία μήνες, μια μεγάλη σπείρα ληστών έχει πλήξει τα μεγάλα πρωταθλήματα των ΗΠΑ, με αρκετούς σταρ να έχουν πέσει θύματα. Μεταξύ αυτών ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Μπόμπι Πόρτις και ο πλέι-μέικερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μάικ Κόνλει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, το FBI έρευνα τις εν λόγω υποθέσεις, με τα στοιχεία να κάνουν λόγο για εμπλοκή μιας περίφημης σπείρας εν ονόματι «STAG» (σ.σ. South American Theft Group) από την Λατινική Αμερική που χρησιμοποιεί μεθόδους εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, παρεμβολές στα σήματα επικοινωνίας και drone τεχνητής νοημοσύνης.

Η εν λόγω συμμορία στοχεύει σε διάφορους celebrities, και πέραν από τους δύο προαναφερθέντες NBAερς, έχουν ληστέψει και τις πολυτελείς οικείες των σταρ του NFL, Πάτρικ Μαχόουμς και Τράβις Κέλσι, των πρωταθλητών των Κάνσας Σίτι Τσιφς.

Την ώρα που όλες οι ληστείες έχουν πραγματοποιηθεί σε βάθος μόλις δύο μηνών, το FBI έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα σε όλες τις ομάδες του NBA, συμβουλεύοντας τους αθλητές να αυξήσουν την ασφάλεια των σπιτιών τους, ιδίως όταν λείπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ένεκα αποστολών, με συστήματα συναγερμού, κάμερες και να χρησιμοποιούν ασφαλή χρηματοκιβώτια για τα περιουσιακά τους αντικείμενα.

Ενδεικτικό δε, της σοβαρότητας της κατάστασης, ο Μπόμπι Πόρτις αναφέρθηκε στο περιστατικό ληστείας που έπεσε θύμα, τονίζοντας πως έχασε μεγάλο μέρος από τα υπάρχοντά του, ενώ ο σταρ του NFL, Πάτρικ Μαχόουμς έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά του για την δική του περίπτωση, αναμένοντας τις εξελίξεις.

I consider Milwaukee my home. Last night, while I was at work, my home was burglarized, and many of my prized possessions were stolen. If you have any tips or info, please send them to [email protected]. Rewards for info leading to recovery or arrests! pic.twitter.com/ORNYHxNC1c