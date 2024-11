Xωρίς τον ΝτιΆντονι Μέλτον θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν οι Γουόριορς.

Πλήγμα για τους Γουόριορς που εντυπωσιάζουν φέτος και βρίσκονται στην κορυφή της Δύσης. Οι πολεμιστές θα χάσουν ένα πολύτιμο... εργαλείο στην περιφέρεια τους. Ο λόγος για τον ΝτιΆντονι Μέλτον που θα κληθεί να μείνει στα πιτς για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Μέλτον ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο και μετά από τεστ που έγιναν, φάνηκε πως η καλύτερη λύση είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Αυτή η εξέλιξη θα τον βγάλει off μέχρι να τελειώσει η φετινή αγωνιστική περίοδος.

Φέτος ο Μέλτον είχε 10.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ με 37.1% στα τρίποντα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον Στιβ Κερ που τώρα θα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του.

De’Anthony Melton, who has missed the last two games due to a sprained left ACL, underwent further testing to determine the extent of the injury.



The tests indicated that it is in De’Anthony’s best interest to proceed with ACL surgery. He is scheduled for surgery in the near… pic.twitter.com/bdW2TOfJvs