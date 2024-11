Χάρντεν: «Δεν θα... πιάσω ποτέ τον Κάρι» (vid)

Ο Χάρντεν παραδέχθηκε πως δεν θα... πιάσει ποτέ τον Στεφ Κάρι στα τρίποντα.

Ο Χάρντεν έγραψε ιστορία, πέρασε στην 2η θέση με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του NBA, αφήνοντας πίσω του τον Ρέι Άλεν. Βέβαια η κορυφή ανήκει στον Στεφ Κάρι με 3.782 τρίποντα και δεν πρόκειται να τον φτάσει ποτέ κάποιος. Ο Μούσιας μίλησε για αυτό το θέμα και παραδέχθηκε πως δεν θα πιάσει τον Κάρι. Ούτε εκείνος, ούτε κανένας.

«Είμαι ένας από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη λίγκα. Αλλά όχι, Πιθανότατα δεν θα πιάσω ποτέ τον Κάρι. Νομίζω πως ποτέ κανείς δεν θα το καταφέρει», ήταν τα λόγια του για τον κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ.

Γουόριορς και Κλίπερς κοντράρονται τα ξημερώματα (05:30).

Can James Harden pass Steph Curry in three-pointers?



Harden: “I’m one of the most confident guys that we have in this league. But no. I probably won’t catch Steph. I don’t think anybody will… He can shoot the shit outta the ball.” pic.twitter.com/hqExBDk0BV