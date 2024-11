Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το πρώτο φετινό του «triple double figure» από την... 3η περίοδο του αγώνα με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Μέχρι το τζάμπολ του αγώνα Χόρνετς-Μπακς, ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είχε καταφέρει να «γράψει» triple double στη στατιστική όσον αφορά τη φετινή σεζόν.

Κάτι που έκανε στην αναμέτρηση της Σάρλοτ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φτάνει στο triple double από το 3ο δωδεκάλεπτο του αγώνα.

Έως εκείνο το σημείο που έφτασε στη στιγμή να «γεμίσε» με διψήφια νούμερα τρεις διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες είχε 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Giannis slam... he's got his first triple-double of the year ✅



18 PTS / 12 REB / 10 AST and counting on NBA League Pass!



📲 https://t.co/fEGkQxivGZ pic.twitter.com/NOsn3FdIUY