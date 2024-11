Ένας απίθανος Στεφ Κάρι... χάλασε την επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στο μέχρι πρότινος σπίτι του, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να βγαίνουν νικητές με 120-117 σε μία «μάχη» απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς που θύμισε play off.

Τι ματσάρα ήταν αυτή. Το Γουόριορς - Μάβερικς τα είχε όλα. Τη συγκινητική επιστροφή του Κλέι Τόμπσον που συνάντησε ξανά τους παλιούς του φίλους στο Γκόλντεν Στέιτ. Ένταση, ανατροπές και φυσικά έναν μυθικό Στεφ Κάρι να κάνει τα πάντα στο φινάλε.

Ο Κάρι πρώτα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 115-114, 1'50'' πριν το τέλος. Στη συνέχεια εκτόξευσε ένα από τα γνωστά του τρίποντα για το 118-114 στα 27'' και τότε ήρθε ο viral πανηγυρισμός. «Night Night» ακόμα και στον παλιόφιλό του, τον Κλέι Τόμπσον, που έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει νικητής αλλά δεν τα κατάφερε.

STEPHEN CURRY

