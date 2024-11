Ο Κλέι Τόμπσον επέστρεψε ως αντίπαλος στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και αποθεώθηκε ως... καπετάνιος, όπως τον θυμούνται οι φίλοι των «πολεμιστών».

Η 13η Νοεμβρίου είχε σημαδευτεί εδώ και καιρό ως ημερομηνία ορόσημο. Όχι μόνο για την πρεμιέρα του φετινού NBA Cup αλλά γιατί ο Κλέι Τόμπσον θα επέστρεφε ως αντίπαλος στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Τέσσερις φορές πρωταθλητής και άλλες πέντε All Star, ο Τόμπσον γύρισε ως αντίπαλος με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς και φυσικά αποθεώθηκε από τους παλιούς του φίλους και τον κόσμο των Γουόριορς.

