Ο Χοσέ Αλβαράντο αναμένεται να χάσει τις επόμενες 6 εβδομάδες εξαιτίας τραυματισμού, δυσχεραίνοντας ήδη την κατάσταση στους Πέλικανς.

Ένα ακόμα πρόβλημα φαίνεται πως έρχεται να ταλαιπωρήσει την ήδη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με τους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Χοσέ Αλβαράντο θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Ο 26χρονος γκαρντ της ομάδας από τη Νέα Ορλεάνη υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να παραμείνει στα «πιτς» για 6 εβδομάδες. Ο Αμερικάνος αθλητής προστέθηκε σε μία ήδη μακρά λίστα η οποία περιλαμβάνει τον Ζάιον Γουίλιαμσον, ο Τζόρνταν Χόκινς, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο Χερμπ Τζόουνς και ο Ντεζούντε Μάρεϊ.

Στους 11 πρώτους αγώνες, ο Αλβαράντο έχει κατά μέσο όρο από 10,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε 25,6 λεπτά συμμετοχής.

