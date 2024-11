Τις υπηρεσίες του Μαλίκ Μονκ θα στερηθούν οι Σακραμέντο Κινγκς καθώς ο 26χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο δεξί του αστράγαλο και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/11) οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν εκτός έδρας των Φοίνιξ Σανς με σκορ 127-118, ωστόσο η χαρά τους έμεινε... μισή καθώς αποκόμισαν τον τραυματισμό του πολύτιμου γκαρντ τους, Μαλίκ Μονκ.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα των «βασιλιάδων», ο Μονκ γύρισε το δεξί του αστράγαλο κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα κόντρα στους Σανς, με τη μαγνητική να δείχνει πως δεν επηρεάστηκε σοβαρά κάποιο κόκκαλο.

Ωστόσο ο ταλαντούχος γκαρντ θα παραμείνει εκτός δράσης σίγουρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.

Φέτος με τη φανέλα του Σακραμέντο, ο Μονκ έχει κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, τρία ριμπάουντ και 2,8 ασίστ προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

Here is what happened in the Malik Monk injury play pic.twitter.com/meVWTqtBdM