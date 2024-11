Ο Ντόνοβαν Μίτσελ τρέλανε κόσμο κόντρα στους Μπουλς.

Αποτελεί έναν εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξέρει να βγάζει φάσεις που σε αφήνουν με το στόμα ανοικτό και το έδειξε και κόντρα στους Μπουλς.

Οδήγησε τους Καβς στη νίκη και στο 12-0, ενώ μας χάρισε και τη φάση του ματς. Με μια εκπληκτική πιρουέτα 360 μοιρών σκόραρε και το πανηγύρισε με την ψυχή του. Σε απίθανη κατάσταση του Κλίβελαντ φέτος.

DONNY WENT SPIDEY MODE FOR THE 360 BUCKET 😱 pic.twitter.com/s4Vpl9Z7AU