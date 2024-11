Αντετοκούνμπο για τη σπόντα του Μπράουν: «Θα είμαι ο εαυτός μου, ας με αποκαλούν παιδί» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να σχολιάσει την απάντηση του Τζέιλεν Μπράουν μετά την πλάκα που του έκανε, όντας ειλικρινής και ξεκάθαρος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε... viral στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς για το NBA το βράδυ της Κυριακής (10/11) με την πλάκα που έκανε στον Τζέιλεν Μπράουν.

Παρά την ήττα των «ελαφιών», ο Έλληνας σταρ φάνηκε να απολαμβάνει το παιχνίδι και το απέδειξε κάνοντας ένα αστείο στον αντίπαλό του, δίνοντάς του το χέρι αλλά αμέσως τραβώντας το.

Αυτό δεν άρεσε ιδιαίτερα στον φόργουορντ της Βοστώνης ο οποίος σε δηλώσεις του μετά το ματς, έκανε λόγο για «ένα παιδί και πως αυτός εστιάζει στο να βοηθήσει την ομάδα του». Ο «Greek Freak» κλήθηκε να σχολιάσει την απάντηση του Μπράουν, μη γνωρίζοντας τι είχε πει και δείχνοντας να εκπλήσσεται από αυτήν.

Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν είναι οι πρώτη φορά που κάνουν πλάκα μεταξύ τους, ενώ επισήμανε ότι θα συνεχίσει να είναι ο εαυτός του, κι ας τον αποκαλούν παιδί». Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Ήταν ένα αστείο. Παίζουμε μπάσκετ. Πιστεύω πως είναι ένας απίστευτος παίκτης, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει. Είναι πολύ ανταγωνιστικός, έχουμε τεθεί αντιμέτωποι πολλές φορές και πάντα κάνουμε πλάκα μέσα στο παιχνίδι. Είναι κάτι που κάνω με τα παιδιά μου. ‘Δώστε μου το χέρι, ωπ είσαι πολύ αργός!’ (γέλια). Απλώς το έκανα, το απόλαυσα. Μου λέτε ότι ενοχλήθηκε; Εγώ του έκανα κομπλιμέντα κι αυτός είχε πει τέτοιο πράγμα για μένα; Αυτός είμαι, παίζω το παιχνίδι για τη χαρά, προσπαθώ να έχω γύρω μου νέους ανθρώπους για να μένω κι εγώ νέος, γύρω από τα παιδιά και τα ανίψια μου. Κάποιες φορές κάνω τα ίδια και στους αγώνες. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και αν με αποκαλούν παιδί, δεν με πειράζει. Έχω τρία παιδιά και έξι ανίψια, κάποιες φορές όταν είσαι κοντά σε παιδιά προσπαθείς να λειτουργήσεις και εσύ έτσι. Είναι ωραίο να είσαι κοντά σε παιδιά. Ο Μπράουν είναι σπουδαίος παίκτης και ανταγωνιστής, αλλά αν έχω κι άλλη ευκαιρία να του κάνω το ίδιο, θα το ξανακάνω».

Giannis Antetokounmpo on being called a child by Jaylen Brown:



“Oh, that’s what he said? Dang… I play the game with fun [and] joy. I surround myself with young people so I can stay young myself… [I] can be around my kids a lot.” pic.twitter.com/AmDJzYOFDF