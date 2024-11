Ο Τζα Μοράντ μάλλον θέλησε να κάνει τη χειρονομία «too small» στον Γκέιμπ Βίνσεντ, αλλά ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε την «απάντηση» έτοιμη!

Ένα από τα «μότο» του NBA είναι το «I love this game». Ε, φάσεις όπως και αυτές που διαδέχθηκαν η μία την άλλη στο Γκρίζλις-Λέικερς αποτυπώνει του λόγου το αληθές!

Ο Τζα Μοράντ σκόραρε ένα πολύ δύσκολο «and one» με αντίπαλο τον Γκέιμπ Βίνσεντ και αμέσως έκανε την χειρονομία «too small» στον παίκτη των Λέικερς.

Τι το 'θελε; Ο Λεμπρόν είχε παρακολουθήσει τη φάση και ήταν έτοιμος για την «απάντηση». Και μάλιστα στην αμέσως επόμενη φάση! Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σκόραρε μπροστά από τον Τζα Μοράντ και αμέσως έκανε το «too small» στον σταρ των Μέμφις Γκρίζλις.

Το μόνο που κατάφερε ο Μοράντ ήταν να νευριάσει, να σπρώξει στην άλλη μπασκετά τον Τζέιμς και να δεχθεί τεχνική ποινή. Εμ, δεν ήξερε και αυτός; Τι ήθελε να μπλέξει;

Δείτε τι έγινε

Ja Morant gave a "too small" to Gabe Vincent, and then LeBron gave it right back to Ja 😅 pic.twitter.com/0N3OnwlMu1

Fun last couple of possessions between Ja Morant and LeBron James



Ja scores and calls Gabe Vincent too small

Next possession LeBron scores on Ja and calls HIM too small

Ja then scores again and bumps LeBron, gets a technical.

LeBron gets a stop right before the half pic.twitter.com/fIVKy4vKQd