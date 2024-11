Οι Πέισερς τσεκάρουν την περίπτωση του Τζαβέιλ ΜακΓκί που είναι free agent.

Λύσεις να γεμίσουν το ρόστερ τους και τη ρακέτα τους ψάχνουν οι Πέισερς, αφού θέλουν να βρουν και αντικαταστάτη για τον Γουάισμαν που έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου και θα χάσει όλη τη σεζόν.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του ΝΒΑ, Κέβιν Ο'Κόνορ η Ιντιάνα τσεκάρει την περίπτωση του Τζαβέιλ ΜακΓκί που συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Τη σεζόν που τελείωσε έπαιξε 46 ματς στο Σακραμέντο και είχε 4 πόντους κατά μέσο όρο με 2.7 ριμπάουντ.

Κορυφαία στιγμή της καριέρας του τα πρωταθλήματα που πήρε με τους Γουόριορς το 2017 και το 2018, αλλά και με τους Λέικερς το 2020.

