Ο Τζέιμς Γουάισμαν υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει όλη τη σεζόν. Τεράστιο πλήγμα για τους Πέισερς.

Τεράστια ατυχία για τον σέντερ των Πέισερς. Ο Τζέιμς Γουάισμαν υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό πόδι όπως ενημέρωσε και η ομάδα και θα χάσει όλη τη σεζόν που διανύουμε. Η Ιντιάνα μαζί με τον παίκτη θα συζητήσουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση για αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό.

Στο μοναδικό ματς που πρόλαβε να παίξει φέτος είχε 6 πόντους και 1 ριμπάουντ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Γουόριορς και Πίστονς, ενώ στο Γκόλντεν Στέιτ θεωρήθηκε κορυφαίο prospect, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Πλέον οι Πέισερς μένουν με τον Μάιλς Τέρνερ και τον Αϊζάια Τζάκσον στη θέση του σέντερ. Εκεί μπορεί να παίξει υπό προϋποθέσεις και ο Τόπιν σε πιο κοντά σχήματα.

Indiana Pacers C James Wiseman has suffered a torn left Achilles tendon, league sources tell ESPN. The team and Wiseman are working collaboratively to determine treatment options. pic.twitter.com/lP0So4aF97