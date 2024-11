Ο Ντέιβις τελείωσε το ματς με τους Πίστονς με πόνους στον αστράγαλο και οι Λέικερς κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Η αλήθεια είναι πως δεν αφήνουν με τίποτα οι τραυματισμοί τον Άντονι Ντέιβις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Έχει σταθεί πολλές φορές άτυχος ο ψηλός των Λέικερς. Και τραυματίστηκε ξανά στα τελευταία λεπτά του ματς των λιμνάνθρωπων με τους Πίστονς.

Χτύπησε στον αριστερό αστράγαλο και έδειχνε να πονάει, αφού κούτσαινε. Με το σκορ στο 104-96 περίπου 4:30 λεπτά πριν το τέλος έπεσε στο παρκέ και έπιανε τον αστράγαλο του.

Μετά το τέλος του ματς είπε πως ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αστράγαλο του από το καλοκαίρι. Μένει να δούμε αν θα πρέπει να χάσει κάποια ματς των Λέικερς και πόσα παιχνίδια θα είναι αυτά.

Άλλωστε μαζί με τον ΛεΜπρόν είναι δύο παίκτες που δεν αναπληρώνονται από κανέναν στο ρόστερ της ομάδας του LA.

Anthony Davis can barely walk, he will be out for a while now 💔pic.twitter.com/71QpUFgzt7