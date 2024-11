Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποιεί απίθανες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα και κουβαλά σχεδόν μόνος του τους Νάγκετς.

Συνεχίζει τα... όργια του το τελευταίο διάστημα ο Νίκολα Γιόκιτς. Ο Joker έχει πάρει στις πλάτες του το Ντένβερ και προσπαθεί να το βάλει στον σωστό δρόμο, αφού η ομάδα του ψάχνεται στο ξεκίνημα της σεζόν. Και τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα αν ο Σέρβος δεν έκανε ματσάρες.

Το σύνολο του Μαλόουν είναι στο 4-3 και αυτό το οφείλει στον Joker, καθώς δίχως εκείνον θα ήταν στις τελευταίες θέσεις της Δύσης. Ο Joker ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τους Ράπτορς έχοντας 28 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ και τα νούμερα του στα έξι τελευταία παιχνίδια τα λές και ασύλληπτα.

Πάμε να δούμε αναλυτικά

Κόντρα σε Κλίπερς: 41 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ

Κόντρα σε Ράπτορς: 40 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ

Κόντρα σε Νετς: 29 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 16 ασίστ

Κόντρα σε Μινεσότα: 26 πόντοι, 13 ασίστ, 9 ριμπάουντ

Κόντρα σε Τζαζ: 27 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 9 ασίστ

Κόντρα σε Ράπτορς: 28 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ

