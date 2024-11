Μετά από βίντεο του 2021 που είδε το φως της δημοσιότητας μόλις προχθές (2/11), ο σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζάκσον Χέιζ, βρίσκεται στο εκ νέου στο επίκεντρο έρευνας που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση του νέου βίντεο από το δημοσιογραφικό δίκτυο ΤΜΖ, το ΝΒΑ άνοιξε εκ νέου έρευνα για τον 24χρονο σέντερ των Λέικερς, Τζάκσον Χέιζ.

Το TMZ δημοσίευσε πλάνα διάρκειας περίπου πέντε λεπτών από το τα οποία προήλθαν από κάμερα ασφαλείας που υπήρχε στο σπίτι όπου έγινε το περιστατικό που δείχνουν τον Χέιζ με την τότε κοπέλα του Σοφία Ζαμόρα, να εμπλέκονται σε καυγά.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είχε φτάσει στο Γούντλαντ Χιλς της Καλιφόρνια όπου είχε διαδραματιστεί το σκηνικό, μετά από κλήση που αφορούσε τη διατάραξη της τάξης και κατόπιν ο Χέιζ συνελήφθη. Τον Ιούνιο του 2022, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με αναστολή, σε 450 ώρες κοινωφελούς εργασίας και ένα χρόνο εβδομαδιαία μαθήματα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Το NBA δεν είχε επιβάλλει τότε κάποια πειθαρχική ποινή στον Χέιζ μετά την αρχική έρευνα για τη σύλληψη του.

Αν και έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από το περιστατικό, υπήρξαν νέες δικαστικές διαμάχες αυτή την εβδομάδα.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την πρώην κοπέλα του Χέιζ, Σοφία Ζαμόρα, υπέβαλλαν μήνυση προς τον Χέιζ την Τρίτη (29/10).

«Κατανοούμε ότι το ΝΒΑ έχει μια πολιτική μη ανοχής κατά της ενδοοικογενειακής βίας, και ως εκ τούτου το θύμα καλωσορίζει κάθε περαιτέρω έρευνα για τις ενέργειες του Χέιζ και θα συνεργαστεί με την εν λόγω έρευνα», δήλωσε στο ESPN εκπρόσωπος της Ζαμόρα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο εκπρόσωπος του ΝΒΑ, Μάικ Μπας στο ESPN:

«Ως αποτέλεσμα του βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα (2/11) ανοίγουμε εκ νέου την έρευνα μας για τον Τζάκσον Χέιζ».

Μετά τις νέες εξελίξεις, θέση πήρε και ο εκπρόσωπος του Τζάκσον Χέιζ.

«Υπήρξε ήδη μια εκτεταμένη έρευνα για την οποία συνεργαστήκαμε με τη λίγκα, και εφόσον αυτή η έρευνα ξανανοίξει, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ότι χρειαστεί».

Αντίστοιχα εκπρόσωπος των Λέικερς δήλωσε για το περιστατικό:

«Συνεργαζόμαστε με τη λίγκα».

Παράλληλα, ο τεχνικός της ομάδας των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ δήλωσε για το περιστατικό:

«Γνωρίζουμε προφανώς ότι η έρευνα έχει ξανανοίξει και θα συνεργαστούμε πλήρως, αλλά εκτός από αυτό, δεν πρόκειται να κάνω άλλο σχόλιο».

Ο Χέιζ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο μετά τον αγώνα με τους Ράπτορς το περασμένο Σάββατο (2/11) στο οποίο αγωνίστηκε για 15 λεπτά πετυχαίνοντας τέσσερις πόντους, ενώ μάζεψε και έξι ριμπάουντ.

