Έντουαρντς σε αυτούς που λένε ότι επιχειρεί πολλά τρίποντα: «Γαμ@@@ε τους» (vid)

«Πληρωμένη απάντηση» έδωσε ο Άντονι Έντουαρντς σε όσους λένε ότι επιχειρεί πολλά τρίποντα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς νίκησαν τους Ντάλας Μάβερικς στο μεγάλο ματς της Δύσης με 119-116 έχοντας και πάλι ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι Έντουαρντς.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ τελείωσε το ματς με 28 πόντους, έχοντας ευστοχήσει επτά φορές έξω από τα 7.25 μέτρα σε 14 προσπάθειες.

Κάτι που σχολιάστηκε. Λέγοντας αρκετός κόσμος ότι επιχειρεί πολλά τρίποντα. Συγκεκριμένα έχει φέτος κατά μέσο όρο 13.4 προσπάθειες για τρίποντο σουτάροντας με ποσοστό ευστοχίας 43%!

Τι απάντησε ο ίδιος στους «επικριτές» του για τα πολλά τρίποντα; «Γαμ@@@ε τους» θέλοντας να δείξει το πόσο πολύ αδιαφορεί για τη γνώμη τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τα αποδυτήρια των Τίμπεργουλβς

Asked Anthony Edwards what he would say to someone who thinks he's shooting too many 3s... pic.twitter.com/NITAeEVGi7