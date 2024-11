Παίζει μόνος του ο Αντετοκούνμπο: Τα νούμερά του στις τέσσερις ήττες των Μπακς

Οι πολύ μεγάλες εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν αρκούν για τους Μιλγουόκι Μπακς, που βρίσκονται σε αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων μετά και την ήττα στο Μέμφις.

Τέσσερα παιχνίδια μετά τη νίκη στην πρεμιέρα, τέσσερις ήττες για τους Μιλγουόκι Μπακς που δείχνουν πως βρίσκονται σε πολύ κακό φεγγάρι στο ξεκίνημα.

Και έχουν αφήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μάχεται μόνος του για την ομάδα του, κάτι που έγινε ιδιαιτέρως φανερό στην αναμέτρηση κόντρα στους Γκρίζλις. Ο Greek Freak πέτυχε 37 πόντους αλλά ήταν σα να παίζει μόνος του εναντίον πέντε αντιπάλων και έτσι τα «Ελάφια» είδαν το αρνητικό τους σερί να μεγαλώνει.

Σε αυτό το διάστημα που είχε ήττες από τους Μπουλς, τους Νετς, τους Σέλτικς και τους Γκρίζλις, ο Αντετοκούνμπο έχει κάνει σπουδαίες εμφανίσεις με double double, τρία παιχνίδια όπου είχε 30+ αλλά καμία βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Πέραν από το παιχνίδι κόντρα στους Κέλτες, που οι Μπακς είχαν καλή εμφάνιση για τρία δωδεκάλεπτα αλλά δεν την εξαργύρωσαν και κυρίως δεν έδωσαν συνέχεια σε όσα έκαναν μέχρι εκείνο το σημείο στη Βοστώνη.

Αποκορύφωμα για τον Γιάννη οι 37 πόντοι με 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ κόντρα στο Μέμφις, που με βάση τα όσα έβλεπε από τους συμπαίκτες του, έφεραν και δικαίως την απογοήτευσή του.

Giannis last four games::



37 PTS | 11 REB | 4 AST

38 PTS | 11 REB | 5 AST

22 PTS |12 REB | 7 AST

30 PTS | 10 REB | 6 AST



0-4 in that stretch. pic.twitter.com/HpMgygoZY3